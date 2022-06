la famiglia di francesca tuscano, 32enne genovese morta per trombosi cerebrale dopo la... (Di lunedì 16 maggio 2022) Da www.ilgiorno.it francesca tuscano Era morta a Genova dopo aver ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca. Il caso di francesca tuscano, 32 anni, insegnante aveva fatto molto discutere. Era stato uno dei ... Leggi su dagospia (Di lunedì 16 maggio 2022) Da www.ilgiorno.itEraa Genovaaver ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca. Il caso di, 32 anni, insegnante aveva fatto molto discutere. Era stato uno dei ...

