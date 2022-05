La dedica di Cristina Parodi per Cesara Buonamici nel giorno del matrimonio dopo 24 anni d’amore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sobria ed elegante in comune per la cerimonia civile, coloratissima e frizzante per la festa con gli amici. Ildiè stato festeggiato con le persone a lei più care: tanti parenti, tanti amici e anche molti colleghi che non potevano mancare in questospeciale. Tra gli invitati anchee Giorgio Gori, suo marito. Per il sindaco di Bergamo tra l’altro anche un ruolo speciale, come si vede nelle storie di, postate sui social poche orele nozze, il marito della conduttrice è stato accompagnatore speciale per la mamma dineldelle nozze. Una festa coloratissima e all’insegna dell’amore. 24...