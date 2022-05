La decisione di far ripetere il rigore a Insigne ha lo stesso sapore della vittoria ucraina all’Eurofestival (Di lunedì 16 maggio 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 37° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Quasi fatta in coda. Diego Perotti sarà pure vicino alla pensione, ma Sabatini in fondo lo ha tesserato per quello. Riguardo ai rigori è uno specialista. Su 21 tirati, in tutto ne ha sbagliati due. Così a cinque dalla fine, Davide Nicola non ha dubbi. Sul dischetto andrà Perotti, piuttosto che l’adrenalinico Bonazzoli, che poco prima aveva pareggiato con una spettacolare rovesciata delle sue. E’ un rigore pesantissimo. Può regalare la definitiva salvezza agli amaranto. Perotti tira debole. Guglielmo Vicario para il rigore dopo aver già parato l’impossibile. Salvezza rimandata. La Salernitana per festeggiare deve aspettare il match point di domenica. Il Pibe di Fratta per l’addio al Maradona si fa accompagnare mano nella mano dall’Impomatato. Il quale poi gli regalerà una enorme ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 37° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Quasi fatta in coda. Diego Perotti sarà pure vicino alla pensione, ma Sabatini in fondo lo ha tesserato per quello. Riguardo ai rigori è uno specialista. Su 21 tirati, in tutto ne ha sbagliati due. Così a cinque dalla fine, Davide Nicola non ha dubbi. Sul dischetto andrà Perotti, piuttosto che l’adrenalinico Bonazzoli, che poco prima aveva pareggiato con una spettacolare rovesciata delle sue. E’ unpesantissimo. Può regalare la definitiva salvezza agli amaranto. Perotti tira debole. Guglielmo Vicario para ildopo aver già parato l’impossibile. Salvezza rimandata. La Salernitana per festeggiare deve aspettare il match point di domenica. Il Pibe di Fratta per l’addio al Maradona si fa accompagnare mano nella mano dall’Impomatato. Il quale poi gli regalerà una enorme ...

