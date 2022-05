La Corte UE condanna l’Italia per violazione dei limiti di qualità dell’aria (Di lunedì 16 maggio 2022) Come riporta anche il comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale di Legambiente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato l’Italia inadempiente per il mancato rispetto dei valori limiti annuali di alcune sostanze inquinanti molto pericolose Nello specifico questa violazione che viene definita sistematica e continuativa riguarda il biossido d’azoto. La condanna da parte della L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 16 maggio 2022) Come riporta anche il comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale di Legambiente, ladi Giustizia dell’Unione Europea ha dichiaratoinadempiente per il mancato rispetto dei valoriannuali di alcune sostanze inquinanti molto pericolose Nello specifico questache viene definita sistematica e continuativa riguarda il biossido d’azoto. Lada parte della L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AipiOdv : Quando l’aria si fa pesante, solo l’Europa si accorge dei cittadini italiani. Dopo le condanne della Corte di Giust… - dania1964 : RT @passantedimezzo: Inquinamento: Corte di Giustizia Ue condanna l'Italia per violazione dei limiti di qualità dell'aria … chissà chi sono… - BIncremona : RT @puresoulfree: Temendo una eventuale condanna della Corte dei Conti, obbligano alla somministrazione di farmaci, la cui scadenza è stata… - SaracomemeSara : UE condanna Italia per livelli inquinamento atmosferico La Corte di giustizia dell’Unione europea ha nuovamente con… - PaolaAguggia : RT @passantedimezzo: Inquinamento: Corte di Giustizia Ue condanna l'Italia per violazione dei limiti di qualità dell'aria … chissà chi sono… -