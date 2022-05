La Commissione Ue sui pagamenti del gas russo: «Aprire un conto in Gazprombank non viola le sanzioni» (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sarebbe una soluzione per continuare a pagare il gas russo senza che i Paesi Ue debbano usare i rubli, quindi violando le sanzioni imposte dalla stessa Unione europea per l’invasione dell’Ucraina. In una nota sulle linee guida per le azienda, la Commissione Ue indicato come opzione possibile quella di Aprire un conto bancario presso Gazprombank. Operazione che già di per sé non violerebbe le sanzioni europee. purché il conto non sia in rubli ma in euro. Lo scorso 31 marzo, Vladimir Putin aveva firmato un decreto con cui provava a obbligare i Paesi importatori di gas russo a pagare esclusivamente in rubli le forniture. Un obbligo respinto da buona parte dei Paesi europei, che ora dovrebbero seguire l’indicazione ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sarebbe una soluzione per continuare a pagare il gassenza che i Paesi Ue debbano usare i rubli, quindindo leimposte dalla stessa Unione europea per l’invasione dell’Ucraina. In una nota sulle linee guida per le azienda, laUe indicato come opzione possibile quella diunbancario presso. Operazione che già di per sé non violerebbe leeuropee. purché ilnon sia in rubli ma in euro. Lo scorso 31 marzo, Vladimir Putin aveva firmato un decreto con cui provava a obbligare i Paesi importatori di gasa pagare esclusivamente in rubli le forniture. Un obbligo respinto da buona parte dei Paesi europei, che ora dovrebbero seguire l’indicazione ...

