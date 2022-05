La Cina rinuncia alla Coppa d’Asia 2023 per il Covid (Di lunedì 16 maggio 2022) La Cina ha comunicato di aver rinunciato ad organizzare la Coppa d’Asia 2023 in seguito alla pandemia Covid-19, come annunciato dalla Confederazione asiatica (Acf). La competizione, con 24 squadre partecipanti, che avrebbe preso il via il 16 giugno del prossimo anno, avrebbe dovuto svolgersi in 10 città cinesi. L’Acf ha dichiarato di essere stata «ufficialmente L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 16 maggio 2022) Laha comunicato di averto ad organizzare lain seguitopandemia-19, come annunciato dConfederazione asiatica (Acf). La competizione, con 24 squadre partecipanti, che avrebbe preso il via il 16 giugno del prossimo anno, avrebbe dovuto svolgersi in 10 città cinesi. L’Acf ha dichiarato di essere stata «ufficialmente L'articolo

