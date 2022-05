La casa famiglia accoglie 85 bambini 'Cure e scuola' (Di lunedì 16 maggio 2022) 'Land of Hope' si autofinanzia e non riceve alcun sostegno da parte delle autorità nigeriane. La raccolta fondi avviene attraverso una serie di eventi ideati e organizzati dalla ong creata, 10 anni fa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) 'Land of Hope' si autofinanzia e non riceve alcun sostegno da parte delle autorità nigeriane. La raccolta fondi avviene attraverso una serie di eventi ideati e organizzati dalla ong creata, 10 anni fa ...

Advertising

Pontifex_it : Una lunga vita è una benedizione – così insegna la Scrittura –; #NonnieAnziani sono segni della benevolenza di Dio… - sonoAlexsottone : RT @Crytical_mc: Siamo arrivati alla fine di un programma che per noi è stato CASA Siamo stati tutti una grande famiglia Adesso si continue… - sottonaxipolli : RT @Crytical_mc: Siamo arrivati alla fine di un programma che per noi è stato CASA Siamo stati tutti una grande famiglia Adesso si continue… - serendipitycr_m : RT @Crytical_mc: Siamo arrivati alla fine di un programma che per noi è stato CASA Siamo stati tutti una grande famiglia Adesso si continue… - sorrisogr4ande : Teddy tu fai ufficialmente parte della famiglia?? #amici21 Attento che Albe ti porta a casa sua -