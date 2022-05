Klopp come Ferguson (ha vinto il quadruplete). L’anno scorso dissero che il suo ciclo era finito (Di lunedì 16 maggio 2022) Jurgen Klopp è diventato il primo allenatore del Liverpool a completare il “quadruplete”, anche se non nello stesso anno. E solo il secondo a farlo nella storia del calcio inglese dopo Sir Alex Ferguson con il Manchester United. Ha vinto la Champions League, la Premier, la Coppa di Lega e la FA Cup. In meno di sette anni. A Ferguson ce ne vollero 13. E’ riuscito a fare una cosa mai riuscita ad Arsene Wenger all’Arsenal, a Jose Mourinho al Chelsea, a Pep Guardiola (finora) al Manchester City, a Brian Clough al Nottingham Forest e a tutti i predecessori di Klopp al Liverpool. Il Telegraph fa notare che Klopp ha vinto anche la Coppa del Mondo per club e la Supercoppa europea. Se il Liverpool non avesse perso la finale di Europa League nel 2016, non ci ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022) Jurgenè diventato il primo allenatore del Liverpool a completare il “”, anche se non nello stesso anno. E solo il secondo a farlo nella storia del calcio inglese dopo Sir Alexcon il Manchester United. Hala Champions League, la Premier, la Coppa di Lega e la FA Cup. In meno di sette anni. Ace ne vollero 13. E’ riuscito a fare una cosa mai riuscita ad Arsene Wenger all’Arsenal, a Jose Mourinho al Chelsea, a Pep Guardiola (finora) al Manchester City, a Brian Clough al Nottingham Forest e a tutti i predecessori dial Liverpool. Il Telegraph fa notare chehaanche la Coppa del Mondo per club e la Supercoppa europea. Se il Liverpool non avesse perso la finale di Europa League nel 2016, non ci ...

