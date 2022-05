Killer Kross: “Il costume da gladiatore? Pensavo fosse per Halloween” (Di lunedì 16 maggio 2022) La gestione di Killer Kross nel Main Roster non fu di certo delle migliori, l’allora Karrion Kross debuttò a Raw da campione di NXT tuttavia il trattamento riservatogli fu deludente tra sconfitte, poco tempo televisivo, la scelta di separarlo on screen da Scarlett ed il controverso cambio di ring attire. A Kross fu assegnato un costume da gladiatore che sin da subito suscitò critiche da parte dei fan, molti dei quali consideravano questo ring gear come ridicolo. Di recente Killer Kross si è espresso in merito ai microfoni del Wrestling Inc. Daily, ecco qual è la sua opinione a riguardo. “Forse volevano realizzare dei costumi per Halloween” Kross ha pensato che la scelta da parte della WWE di assegnargli un ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 16 maggio 2022) La gestione dinel Main Roster non fu di certo delle migliori, l’allora Karriondebuttò a Raw da campione di NXT tuttavia il trattamento riservatogli fu deludente tra sconfitte, poco tempo televisivo, la scelta di separarlo on screen da Scarlett ed il controverso cambio di ring attire. Afu assegnato undache sin da subito suscitò critiche da parte dei fan, molti dei quali consideravano questo ring gear come ridicolo. Di recentesi è espresso in merito ai microfoni del Wrestling Inc. Daily, ecco qual è la sua opinione a riguardo. “Forse volevano realizzare dei costumi perha pensato che la scelta da parte della WWE di assegnargli un ...

