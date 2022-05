Kalush Orchestra a Che tempo che fa. Mentre Fazio parla... come lo umilia il cantante, dietro le quinte | Video (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo la vittoria dell'Eurovision più politica di sempre, gli ucraini Kalush Orchestra arrivano ospiti di Che tempo che fa, su Rai3, e Fabio Fazio incontrando Oleh Psiuk e compagni nel backstage della trasmissione per una volta va dritto al punto, senza salamelecchi o sdolcinati convenevoli: "Tutto il pubblico di questo programma seguirà con molta forza e molta attenzione il vostro arrivo, non solo come artisti per quello che avete fatto ieri, ma anche perché per il pubblico di Che tempo che fa voi siete una bandiera". Tutto vero: il televoto dei telespettatori europei, soprattutto giovani, ha proiettato in testa la band folk-hip hop ucraina ben al di là dei meriti artistici del pezzo Stefania, ispirato agli orrori di Bucha e Irpin. Siamo in guerra, non conta la sostanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo la vittoria dell'Eurovision più politica di sempre, gli ucrainiarrivano ospiti di Cheche fa, su Rai3, e Fabioincontrando Oleh Psiuk e compagni nel backstage della trasmissione per una volta va dritto al punto, senza salamelecchi o sdolcinati convenevoli: "Tutto il pubblico di questo programma seguirà con molta forza e molta attenzione il vostro arrivo, non soloartisti per quello che avete fatto ieri, ma anche perché per il pubblico di Cheche fa voi siete una bandiera". Tutto vero: il televoto dei telespettatori europei, soprattutto giovani, ha proiettato in testa la band folk-hip hop ucraina ben al di là dei meriti artistici del pezzo Stefania, ispirato agli orrori di Bucha e Irpin. Siamo in guerra, non conta la sostanza ...

