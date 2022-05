Juventus, Szczesny con le valigie pronte? Ecco il nuovo portiere titolare (Di lunedì 16 maggio 2022) Wojciech Szczesny è sicuramente uno dei migliori portieri in Serie A in questi anni, ma il suo posto da titolare non è più sicuro a Torino. La Juventus per la stagione 2022-23 dovrà cambiare gran parte della rosa, dato che giocatori sono sembrati a tutti gli effetti molto lontani dal poter realizzare grandi traguardi con la maglia bianconera, con Wojciech Szczesny che non dovrebbe essere toccato per il futuro, ma con la giusta offerta anche il polacco potrebbe essere allontanato, con un ex juventino che potrebbe diventare decisivo per il suo approdo lontano dall’Italia. Wojciech Szczesny Juventus (Ansa Foto)La Juventus è sempre avuto al proprio interno grandi portieri con i quali è stata in grado di realizzare grandissimi successi nel corso della propria storia, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 16 maggio 2022) Wojciechè sicuramente uno dei migliori portieri in Serie A in questi anni, ma il suo posto danon è più sicuro a Torino. Laper la stagione 2022-23 dovrà cambiare gran parte della rosa, dato che giocatori sono sembrati a tutti gli effetti molto lontani dal poter realizzare grandi traguardi con la maglia bianconera, con Wojciechche non dovrebbe essere toccato per il futuro, ma con la giusta offerta anche il polacco potrebbe essere allontanato, con un ex juventino che potrebbe diventare decisivo per il suo approdo lontano dall’Italia. Wojciech(Ansa Foto)Laè sempre avuto al proprio interno grandi portieri con i quali è stata in grado di realizzare grandissimi successi nel corso della propria storia, ...

