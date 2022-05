Juventus, Pogba saluta il Manchester United, si apre al ritorno in bianconero (Di lunedì 16 maggio 2022) Niente rinnovo tra Paul Pogba ed il Manchester United, dopo sei stagioni con i Red Evils, l'entourage del francese apre al ritorno in bianconero Leggi su mediagol (Di lunedì 16 maggio 2022) Niente rinnovo tra Pauled il, dopo sei stagioni con i Red Evils, l'entourage del francesealin

romeoagresti : Incontro in corso tra la #Juventus e l’entourage di #Pogba // A meeting between Juventus and Pogba’s entourage has… - romeoagresti : Confermato: la #Juventus domani incontrerà l’entourage di #Pogba //Confirmed: Juventus tomorrow will meet Pogba’s e… - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro in corso tra la @juventusfc e l'agente di #Pogba - Vlostissimo : RT @romeoagresti: #Ferguson conferma: #Pogba ha firmato per la Juventus. Indiscrezione di #Goal confermata: http://t.co/yDuvYs16 - crypto_38 : RT @NicoSchira: Cresce fiducia della dirigenza bianconera per il colpo Paul #Pogba: economicamente la #Juventus non può arrivare alle cifre… -