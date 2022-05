Juventus | passerella malinconica per Chiellini e Dybala | con la Lazio l’ultima in casa

(Di lunedì 16 maggio 2022) Non resta più alcun obiettivo alla, contro lasarà dunque soltanto l’occasione per – oltre a onorare il campionato come hanno fatto le altre squadre – salutare pervolta allo Stadium Giorgioe Paulo, alrecita con la maglia bianconera tra le mura amiche, prima dell’eventuale ultimissima danza a Firenze. Nessun trofeo, niente da giocarsi, sarà una festa ma con la effe minuscola quella per le due bandiere. Il primo,, avrebbe sicuramente sperato di lasciare con qualcosa in più di un quarto posto e due finali perse, ma dopo la vittoria dell’Europeo era doveroso fare un’ultima stagione in bianconero, con le motivazioni a mille e la certezza di essere ancora competitivo. Qualche ...

Advertising

Noibiancocelest : Juventus – Lazio, le probabili formazioni: Passerella finale per Chiellini e Dybala, Sarri in ansia per l’attacco -

Tutto Juve

... ha confermato il terzo posto del Napoli, ormai irraggiungibile da parte della. Come s'è ...per tutti nell'ultima partita al 'Maradona'. Il Napoli concluderà domenica a La Spezia il ...Nulla da segnalare nel finale di partita, se non il momento più atteso di giornata: la... Yeboah imbuca per Portanova, ma il centrocampista exaspetta troppo prima di concludere a ... Il Giornale - Passerella per Chiellini e Dybala Non resta più alcun obiettivo alla Juventus, contro la Lazio sarà dunque soltanto l’occasione per – oltre a onorare il campionato come hanno fatto le altre squadre – salutare per l’ultima volta allo S ...Ormai è cosa c’era, Ciro Immobile non ci sarà a a Torino domani sera. L’attaccante non sarà convocato in vista della sfida alla Juventus per via del dolore alla caviglia colpita duro nella gara contro ...