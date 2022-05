Juventus-Lazio | Sarri ha scelto l’attaccante al posto di Immobile!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 maggio 2022) Questa sera andrà in scena all’Alleanza Stadium di Torino, partita che vale soprattutto per i biancocelesti che devono blindare il quinto. Partita dai mille significati, però, anche in casa bianconera. Infatti sarà l’ultima partita a Torino con la maglia della Vecchia Signora per due icone del mondo Juve: Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. In casa, invece, non mancano i grattacapi di formazione perCabral mercatoImmobile, infatti, non sarà della partita ed il tecnico toscano avrebbe deciso di sostituirlo con l’unico acquisto fatto da Tare a gennaio. Ecco la probabile formazione biancoceleste per la partita di questa sera:(4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. All.: ...