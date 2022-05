Juventus-Lazio | le formazioni ufficiali | torna Locatelli dal 1' e sorpresa nell' attacco dei biancocelesti

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - GoalItalia : Il giorno è arrivato: contro la Lazio, @PauDybala_JR saluterà il pubblico della Juventus ?? #JuveLazio - SkySport : L'ultima della leggenda Chiellini allo Juventus Stadium ? Juventus-Lazio Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K… - thecardstipster : Juventus vs Lazio Card Bets ???? - ORGULLOBNCONERO : Juventus VS Lazio: Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Mora… -

Comincia così la lunga lettera aperta pubblicata sui social da Giorgio Chiellini , che questa sera nel posticipo di campionato contro lavestirà per l'ultima volta a Torino la maglia bianconera ..., in programma stasera all'Allianz Stadium, è il match che chiude la 37esima giornata di serie A. La, già certa del quarto e ultimo posto per entrare in Champions e senza ...Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Juventus - Lazio. Da una parte ci sono i bianconeri, reduci dalla sconfitta in campionato contro il Genoa e in ...JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, Pellegrini, Rabiot, Aké ...