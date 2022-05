Juventus-Lazio 2-2 | all' ultimo respiro Milinkovic-Savic qualifica la Lazio all' Europa League

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - GoalItalia : Il giorno è arrivato: contro la Lazio, @PauDybala_JR saluterà il pubblico della Juventus ?? #JuveLazio - SkySport : L'ultima della leggenda Chiellini allo Juventus Stadium ? Juventus-Lazio Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K… - gdstwits : Serie A: Juventus-lazio 2-2 - Noibiancocelest : Juventus-Lazio, Milinkovic: “La mia miglior stagione. L’anno prossimo servirà…” -

Non si riprende nemmeno a giocare e anche lapuò festeggiare: l'Europa League è matematica. Lariprende a festeggiare Chiellini e a sognare nuove feste per il futuro.Le pagelle di. La squadra di Sarri conquista matematica un posto in Europa. Le pagelle dellaa cura di Massimo Sarti PERIN 6,5 Incolpevole sui gol, salvato dalla traversa su Cataldi, ...La Juventus pareggia 2-2 con la Lazio nell'ultima gara di campionato giocata in casa all'Allianz Stadium. E' stata anche l'ultima gara della ...All'ultimo respiro ci pensa sempre lui: il Sergente. La rete del 2-2 firmata da Milinkovic regala alla Lazio non solo il pareggio ma anche la qualificazione matematica alla prossima Europa League con ...