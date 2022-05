Advertising

GiovaAlbanese : Il nuovo capitano della #Juventus dopo Giorgio #Chiellini sarà Leonardo #Bonucci ©???? - bonucci_leo19 : FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus, Bonucci saluta Chiellini su Instagram: “Un privilegio stare accanto a te” - Mediagol : Juventus, Bonucci saluta Chiellini su Instagram: “Un privilegio stare accanto a te” - FabrizioAngele1 : @MaryDiDio2 I giocatori passano la Juventus resta, ci tanti giocatori forti giovani … da Chiesa, Vlahovic, Locatell… -

Gratitudine, per tutta la, per la famiglia Agnelli che mi ha adottato in tutti questi anni, per i miei affetti più cari e per tutte le persone a cui voglio bene, senza i quali non sarei la ...... anche in azzurro, e dal quale erediterà la fascia, Leonardo. "Caro Giorgio, da dove ... Sei già storia e leggenda dellae della nazionale italiana. Sono felice di aver condiviso con te ...Bonucci saluta così lo storico compagno di reparto Chiellini, che in Juventus-Lazio giocherà la sua ultima partita a Torino ...Ultima gara della stagione in casa, una partita che vale poco per la Juve, di più per la Lazio che cerca ancora un posto europeo. Per i bianconeri è stata una stagione travagliata ...