Juventus, Allegri: “Pogba? Non me lo ricordo tantissimo …” | VIDEO (Di lunedì 16 maggio 2022) Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Lazio, ha glissato sull'interesse bianconero per un ritorno di Paul Pogba sotto la Mole. Il centrocampista francese, come noto, si svincolerà a parametro zero dal Manchester United il 1° luglio... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 16 maggio 2022) Massimiliano, alla vigilia di-Lazio, ha glissato sull'interesse bianconero per un ritorno di Paulsotto la Mole. Il centrocampista francese, come noto, si svincolerà a parametro zero dal Manchester United il 1° luglio...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri! LIVE: - MarcelloChirico : #Allegri ?? #Pogba Si sono sentiti. Il tecnico ???? ha anche chiesto alla dirigenza #Juventus di fare sforzo per r… - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa del Mister. Report fra poco come sempre su - DiMarzio : #SerieA I @juventusfc: le probabili scelte di #Allegri per la sfida contro la #Lazio - DilectisG : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - #Allegri sfida il #Milan per #Cristante -