Juve | l'ultima di Chiellini dura 17 minuti | gli occhi lucidi di Agnelli e Bonucci | il giro di campo alla Del Piero FOTO

Advertising

juventusfc : «Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze… - gippu1 : Stasera ultima partita in casa Juve per Giorgio #Chiellini. La prima fu Juventus-Messina del 15 ottobre 2005, passa… - Mariano_tweet : Questa sera è l'ultima partita di _____________ nella juve. Mettete voi i nomi che sono troppi #JuveLazio - giusymc98 : RT @CamFerrari25: poi parleremo di leão che si sta giocando lo scudetto all’ultima giornata ed è andato a torino a vedere la juve e a non v… - CamFerrari25 : poi parleremo di leão che si sta giocando lo scudetto all’ultima giornata ed è andato a torino a vedere la juve e a… -

Commenta per primo E' durata 'simbolicamente' 17 minuti l'partita di Giorgio Chiellini con la maglia delladavanti al pubblico dello Stadium. Diciassette come gli anni nei quali il centrale toscano ha indossato la casacca bianconera prima di ...Finisce così, tra le lacrime dei tanti tifosi accorsi per vedere per l'volta dal vivo il ... passa la fascia da capitano a Dybala, anche lui all'ultimo ballo con la maglia della, poi fa ...Claudio Marchisio, Simone Pepe, Andrea Barzagli e Miralem Pjanic, storici calciatori della Juventus, questa sera saranno presenti all'Allianz Stadium in occasione della gara tra Juventus ...per l'ultima in casa di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Tra i presenti, anche alcuni ex juventini illustri, accorsi a Torino per omaggiare i partenti e partecipare alla festa. Come mostrano i ...