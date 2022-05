Juve-Lazio 2-2, ultima allo Stadium per Chiellini e Dybala (Di lunedì 16 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – E' finita 2-2 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Lazio: un gol negli ultimi secondi ha dato ai biancocelesti la matematica certezza di prendere parte alla prossima Europa League. Una gara arrivata per la Juve dopo la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, ma archiviata per lasciar spazio al tributo a Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, oggi per motivi diversi all'ultima con la maglia bianconera davanti ai propri tifosi. Chiellini ha giocato stasera la partita 560 mentre Dybala è arrivato a quota 292. Il club ha preparato per il suo capitano una coreografia con una grossa scritta “Chi3llo” nel settore est in uno stadio dipinto tutto di bianconero e per la prima volta tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – E' finita 2-2 all'Allianzdi Torino trantus e: un gol negli ultimi secondi ha dato ai biancocelesti la matematica certezza di prendere parte alla prossima Europa League. Una gara arrivata per ladopo la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, ma archiviata per lasciar spazio al tributo a Giorgioe Paulo, oggi per motivi diversi all'con la maglia bianconera davanti ai propri tifosi.ha giocato stasera la partita 560 mentreè arrivato a quota 292. Il club ha preparato per il suo capitano una coreografia con una grossa scritta “Chi3llo” nel settore est in uno stadio dipinto tutto di bianconero e per la prima volta tutto ...

