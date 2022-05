Juve, l'ad Arrivabene: 'Faremo una squadra giovane, italiani solo se di valore. Pogba? Ecco com'è andata oggi' (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo l'incontro di oggi con l'entourage di Paul Pogba, l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha commentato:... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo l'incontro dicon l'entourage di Paul, l'amministratore delegato dellantus Maurizioha commentato:...

Advertising

juve_magazine : JUVENTUS - Arrivabene: 'Pogba non era oggetto dell'incontro, gli agenti sono gli stessi di Kean e di Pellegrini' - Tuorlomarcino : Parlando di Kean gli è andato di traverso il boccone, altrimenti non c’è altra spiegazione per le 6 ore #Pogba… - Luk824 : @romeoagresti @GoalItalia Siete imbarazzanti..... Dopo le parole di circostanza di arrivabene tutti ad esultate e o… - Romanito_21 : RT @GoalItalia: ?? “Pogba è un giocatore dello United. I suoi procuratori sono anche quelli di nostri giocatori. Normalmente ci si incontra.… - EMIGOAL : RT @sportmediaset: Juve, Arrivabene si nasconde su Pogba: 'Non era oggetto dell'incontro' #pogba #juve #arrivabene -