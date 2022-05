Jurassic World | Schleich e il fotografo Fabio Broggi immaginano i dinosauri alle prese con la vita quotidiana

(Di lunedì 16 maggio 2022) In attesa dell'arrivo diha collaborato con ilper immaginare icon la. Tra pochi giorni il film: Il Dominio arriverà nelle sale per concludere la trilogia diretta da Colin Trevorrow e, nell'attesa,ha collaborato con ilper realizzare una divertente fotogry. L'artista lombardo ha infatti ideato degli scatti che mostrano icon la...

Advertising

GoingNewsGN : E se ci fosse anche il quarto film della saga Jurassic World? #ChrisPratt si dice disponibile a tornare al ruolo de… - GianlucaOdinson : Jurassic World: Colin Trevorrow ha usato più animatronic nel terzo film che nei precedenti due messi insieme… - GianlucaOdinson : Jurassic World: le star del film parlano delle loro citazioni preferite da Jurassic Park - GianlucaOdinson : Jurassic World: Il dominio, vecchi e nuovi volti nei character poster del film - badtasteit : #JurassicWorld: Il dominio, vecchi e nuovi volti nei character poster del film -

Online sono approdati i character poster dei protagonisti di: Il dominio , atteso film in arrivo a giugno nelle sale di tutto il mondo. LEGGI -: Il dominio, Bryce Dallas Howard sull'incredibile sviluppo della sua Claire Trovate i ...La campagna promozionale internazionale legata aIl Dominio ha prodotto quest'oggi una serie di nuovi characters poster. I poster in questione, diffusi attraverso Imp Awards , sono destinati al mercato asiatico e mostrano i ...In attesa dell'arrivo di Jurassic World, Schleich ha collaborato con il fotografo Fabio Broggi per immaginare i dinosauri alle prese con la vita quotidiana. Tra pochi giorni il film Jurassic World: Il ...Dopo l’evento dedicato ai dinosauri di Jurassic World – Il Dominio, la collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città proseguirà per tutto il corso dell’estate con una serie di ...