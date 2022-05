Jeff Cooper lascia Instagram e Facebook | “Troppa disinformazione e bullismo”

Leggi su zon

(Di lunedì 16 maggio 2022) . Ecco le dichiarazioni del blogger finanziario statunitenseI SOCIAL: ECCO COME MAI-, blogger finanziario statunitense, ha spiegato per quali motivi, dopo quasi 20 anni, ha deciso dire definitivamente i social. Tramite il suo sito web,ha scritto: “Ve lo dico, non mi mancano nemmeno un po’”.ha poi raccontato che grazie aha incontrato diverse donne single. Ecco le parole del blogger: “Con il passare degli anni,e altri giganti dei social media si sono trasformati in qualcosa di diverso”. E ancora: “Non fraintendetemi, ci sono parecchi social media eccellenti ma con il passare dei giorni, sembra che il male prenda il sopravvento sul buono”. ...