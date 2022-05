Jason Momoa dopo le polemiche per le foto alla Cappella Sistina: “Ho fatto una bella donazione alla chiesa, ho pagato per quel momento. Non volevo offendervi” (Di lunedì 16 maggio 2022) Jason Momoa va alla Cappella Sistina, scatta delle foto, le posta sui social. E i commentatori si incaz*ano. Perché? Proprio per le foto. Ora Momoa si scusa: “Se avete avuto la sensazione che io abbia mancato di rispetto alla vostra cultura, sappiate che non era mia intenzione. Sono venuto la prima volta a 19 o 20 anni per vedere la Cappella Sistina. Ho sempre voluto farlo, e ora che ho potuto, ho fatto una grande donazione per permettere ai miei amici e alla mia troupe di visitarla, perché avevamo solo un paio di giorni di ferie e volevo mostrare loro questi luoghi. Poi ho trovato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022)va, scatta delle, le posta sui social. E i commentatori si incaz*ano. Perché? Proprio per le. Orasi scusa: “Se avete avuto la sensazione che io abbia mancato di rispettovostra cultura, sappiate che non era mia intenzione. Sono venuto la prima volta a 19 o 20 anni per vedere la. Ho sempre voluto farlo, e ora che ho potuto, houna grandeper permettere ai miei amici emia troupe di visitarla, perché avevamo solo un paio di giorni di ferie emostrare loro questi luoghi. Poi ho trovato ...

