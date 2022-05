Ius Scholae | Letta | ' testo è primo grande passo avanti'

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico è assolutamente pronto. Ilche giace in Commissione Affari Costituzionali sarebbe un, mae importante,in: non per sventolare una bandiera ideologica, ma per dare al Paese una legge di civiltà che aspetta ormai da tanto". il segretario del Pd, Enrico, ha risposto così all'appello inviato dalla rivista e centro studi Confronti, Conngi e Italiani Senza Cittadinanza per chiedere che la proposta di legge sullo Iusvenga calendarizzata e approvata in Parlamento. "Si tratta della prima risposta ufficiale giunta dalle forze politiche", spiegano i promotori della campagna 'Noi siamo pronti. E voi?' che ha ad oggi la campagna ha ricevuto più di 700 firme.

il segretario del Pd, Enrico Letta, ha risposto così all'appello inviato dalla rivista e centro studi Confronti, Conngi e Italiani Senza Cittadinanza per chiedere che la proposta di legge sullo Ius ...