Italy Major Premier Padel | Binaghi | “Roma la Wimbledon di questo sport”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022) È andata in scena l’importante conferenza stampa di presentazione dell’. Il torneo del fratello minore del tennis andrà in scena ae sarà una delle tappe più importanti del nuovo circuito professionisti del. Angelo, presidente della Federazione Italiana Tennis, si espresso con toni entusiastici del torneo paragonando l’evento della Capitale aldel tennis. Ecco cosa ha detto il numero uno della FIT.: le parole del presidente FIT “Innanzitutto devo ringraziare per la sua presenza il Sindaco diRoberto Gualtieri, che ha anche assistito a una parte della sfortunata partita del nostro ...