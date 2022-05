Italiano sbotta in conferenza: “Ci sono squadre che hanno finito il campionato settimane fa!” (Di lunedì 16 maggio 2022) C’è tanta amarezza nelle parole di Vincenzo Italiano al termine della sfida persa 4-1 contro la Sampdoria. Ai microfoni di DAZN il tecnico gigliato si è espresso cosi: “per me oggi c’è poco da dire, sono stati bravi i nostri avversari, più veloci, svegli e attenti di noi. Dalla loro avevano il fatto di essere liberi mentalmente mentre noi abbiamo sprecatola nostra prima occasione per agguantare l’Europa, ma abbiamo ancora opportunità importanti, riproveremo fra pochi giorni. Sampdoria Fiorentina Italiano Non esistono partite facili, oggi loro andavano semplicemente più forti di noi anche se avevamo motivazioni ben diverse. Abbiamo avuto qualche occasione per riaprirla sul 2-0, ma sfortunatamente ci hanno punito alla loro prima con il 3-0?. La Fiorentina si trova così a giocarsi l’Europa nell’ultima sfida ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) C’è tanta amarezza nelle parole di Vincenzoal termine della sfida persa 4-1 contro la Sampdoria. Ai microfoni di DAZN il tecnico gigliato si è espresso cosi: “per me oggi c’è poco da dire,stati bravi i nostri avversari, più veloci, svegli e attenti di noi. Dalla loro avevano il fatto di essere liberi mentalmente mentre noi abbiamo sprecatola nostra prima occasione per agguantare l’Europa, ma abbiamo ancora opportunità importanti, riproveremo fra pochi giorni. Sampdoria FiorentinaNon esistono partite facili, oggi loro andavano semplicemente più forti di noi anche se avevamo motivazioni ben diverse. Abbiamo avuto qualche occasione per riaprirla sul 2-0, ma sfortunatamente cipunito alla loro prima con il 3-0?. La Fiorentina si trova così a giocarsi l’Europa nell’ultima sfida ...

