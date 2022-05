Italiano non si arrende: “Meritiamo l’Europa” (Di lunedì 16 maggio 2022) Vincenzo Italiano non cerca scuse (e come potrebbe?) ma rilancia se stesso e la squadra: "Abbiamo perso meritatamente, ma Meritiamo l'Europa. C'è poco da dire, sono stati bravi gli avversari: più veloci, più svegli e attenti e anche liberi mentalmente. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di importante. Ora archiviamo e ci riproveremo contro la Juventus, abbiamo un altro match ball" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 16 maggio 2022) Vincenzonon cerca scuse (e come potrebbe?) ma rilancia se stesso e la squadra: "Abbiamo perso meritatamente, mal'Europa. C'è poco da dire, sono stati bravi gli avversari: più veloci, più svegli e attenti e anche liberi mentalmente. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di importante. Ora archiviamo e ci riproveremo contro la Juventus, abbiamo un altro match ball" L'articolo proviene da Firenze Post.

