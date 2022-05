Italia-Germania oggi, Europei calcio U17: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni (Di lunedì 16 maggio 2022) Iniziano finalmente gli Europei Under 17 di calcio. Quest’oggi l’Italia scenderà in campo nella cornice dello Stadio Municipale di Ness Ziona (Israele, nazione che ospiterà la competizione) per sfidare la Germania nella prima partita del girone. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 16:30 e lo spettacolo di certo non mancherà. Ricordiamo che gli azzurrini di Bernardo Corradi sono stati inseriti nel gruppo A insieme ai padroni di casa di Israele, Lussemburgo e appunto Germania. Le prime due classificate accederanno poi alla fase a eliminazione diretta e affronteranno ai quarti di finale le prime due del girone B (raggruppamento in cui sono presenti le pericolose Francia e Olanda). La partita tra Italia-Germania Under 17 comincerà ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Iniziano finalmente gliUnder 17 di. Quest’l’scenderà in campo nella cornice dello Stadio Municipale di Ness Ziona (Israele, nazione che ospiterà la competizione) per sfidare lanella prima partita del girone. Ild’inizio è previsto per le ore 16:30 e lo spettacolo di certo non mancherà. Ricordiamo che gli azzurrini di Bernardo Corradi sono stati inseriti nel gruppo A insieme ai padroni di casa di Israele, Lussemburgo e appunto. Le prime due classificate accederanno poi alla fase a eliminazione diretta e affronteranno ai quarti di finale le prime due del girone B (raggruppamento in cui sono presenti le pericolose Francia e Olanda). La partita traUnder 17 comincerà ...

