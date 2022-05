Isola dei Famosi | ecco chi è il naufrago preferito dell’ottava settimana

Leggi su novella2000

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ilde L’deiQuesta sera su Canale 5 arriva una nuova puntata de L’dei, e come al solito non mancheranno tanti colpi di scena. Come ormai in molti sapranno, dato il grande successo che il reality sta ottenendo, Mediaset ha deciso di prolungare il programma di diverse settimane. La finale L'articolo proviene da Novella 2000.