Isola dei Famosi | Carmen Di Pietro impazzisce di gelosia | la “colpa” è di Mercedesz

(Di lunedì 16 maggio 2022)disembra proprio non riuscire a trovare pace e ora sembra molto gelosa della giovane naufraga. Quest’ultima, infatti, avrebbe messo gli occhi sull’uomo da cui (probabilmente) è attratta la Di. E no, stavolta non c’entra niente il figlio.Disembra proprio non avere tregua sull’dei. La naufraga L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

BlogUomini : Luca Daffrè ex corteggiatore di Uomini e donne all'Isola dei Famosi ma è già polemica #uominiedonne #16maggio… - AlbaneseAl : #UKRAINERUSSIAWAR. Fallito il tentativo di riconquista ucraino dell’Isola dei Serpenti #agcnews #russia #ucraina… - AGCsegreteria : #UKRAINERUSSIAWAR. Fallito il tentativo di riconquista ucraino dell’Isola dei Serpenti #agcnews #russia #ucraina… - pka71 : #UKRAINERUSSIAWAR. Fallito il tentativo di riconquista ucraino dell’Isola dei Serpenti #agcnews #russia #ucraina… - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato oggi 16 maggio? I sondaggi #isola #IsoladeiFamosi -

Si è avuta l'opportunità di andare all'di Thasos e visitare Limenas, l'Antica Agorà, il ... Un successo che ci rende fierinostri studenti che, nonostante abbiano affrontato anche delle ...Dopo aver archiviato le nomination e i sondaggi sull'eliminato del GF Vip , passiamo a quelli dell'Famosi . Questa sera, lunedì 16 maggio, andrà in scena la diciassettesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi e già ci si chiede chi sarà eliminato . Quattro i concorrenti a ...Spirits - J.M, la piccola rhumeria agricola a nord dell’isola della Martinica, dopo Parigi approda a Torino per presentare il progetto EDDEN. Il lancio di questo pro - Redazione James ...E no, stavolta non c’entra niente il figlio. Carmen Di Pietro sembra proprio non avere tregua sull’Isola dei Famosi. La naufraga ed ex moglie del giornalista Sandro Paternostro è stata di nuovo punta ...