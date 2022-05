Isola dei Famosi | anticipazioni 16 maggio | presentati i nuovi naufraghi | chi sono

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 maggio 2022) Nella puntata di stasera dell’dei2022, Ilary Blasi ha annunciato che in Honduras sbancheranno ben quattro. Si tratta di tre uomini e una donna, ha specificato la conduttrice, affermando chetutti giovani e sexy. Di chi si tratta? La donna è una ex di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, nota perché cantava molto bene e qualche volta è stata ospite nei salotti del Barbara D’Urso. Tra gli uomini, invece, certa la presenza di un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Luca Daffrè, modello affermato che qualche anno fa nel talk show di Maria De Filippi ha corteggiato senza successo l’allora tronista Angela Nasti. Proprio Daffrè potrebbe essere l’erede designato di Roger Balduino, qualora il modello brasiliano non si riprendesse dall’incidente avuto nella scorsa ...