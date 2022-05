Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato oggi 16 maggio? I sondaggi (Di lunedì 16 maggio 2022) La diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, in onda oggi lunedì 16 maggio, vede al televoto Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Il concorrente meno votato saluterà Playa Renovada per trasferirsi a Playa Sgamada, dove incontrerà gli altri naufraghi eliminati al televoto nelle puntate precedenti. Successivamente, Ilary Blasi lancerà un televoto flash che decreterà l’eliminazione definitiva di uno degli abitanti di Playa Sgamada, che dovrà dunque abbandonare ogni sogno residuo di poter vincere l’edizione di quest’anno dell’Isola. Di seguito i risultati dei sondaggi sul televoto della puntata di oggi, lunedì 16 maggio, dell’Isola dei Famosi. sondaggi sul ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 16 maggio 2022) La diciassettesima puntata dell’dei, in ondalunedì 16, vede al televoto Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Il concorrente meno votato saluterà Playa Renovada per trasferirsi a Playa Sgamada, dove incontrerà gli altri naufraghi eliminati al televoto nelle puntate precedenti. Successivamente, Ilary Blasi lancerà un televoto flash che decreterà l’eliminazione definitiva di uno degli abitanti di Playa Sgamada, che dovrà dunque abbandonare ogni sogno residuo di poter vincere l’edizione di quest’anno dell’. Di seguito i risultati deisul televoto della puntata di, lunedì 16, dell’deisul ...

