Isola dei Famosi 16 | anticipazioni puntata del 16 Maggio 2022

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 maggio 2022) Siamo ritornati per un nuovo appuntamento dell’dei16. Oggi, lunedì 16, andrà in onda la diciassettesimadel reality di Canale 5. Il programma prodotto da?Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, riserverà tante sorprese ai telespettatori stasera. A condurre laIlary Blasi, supportata dai suoi opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica dell’dei16dei16: ledella diciassettesima, in onda il 16Su Cayo Cochinos stanno per abbattersi delle grandi novità inaspettate per i naufraghi. Infatti questa sera sbarcheranno ...