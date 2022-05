Isola 16, nuove rivelazioni su Mercedesz Henger: “Con Fulvio storia lunga e bellissima ma…” (Di lunedì 16 maggio 2022) Continua a tenere banco – in Honduras e non – la vita sentimentale di Mercedesz Henger e il suo presunto fidanzamento con un misterioso uomo di nome Fulvio. Se in un primo momento sembrava che la figlia di Eva Henger fosse attualmente fidanzata con lui, un intervento di Arianna David, che smentiva categoricamente queste voci, aveva ribaltato la situazione. Questa mattina, poi, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha aggiunto nuovi dettagli sulla relazione tra Fulvio e Mercedesz, dettagli che gli sarebbero stati svelati dalla mamma di Mercedesz, Eva: Ho fatto una lunga chiacchierata con la mamma di Mercedesz, Eva Henger, mi ha raccontato un po’ di particolari di questa storia della figlia con ... Leggi su isaechia (Di lunedì 16 maggio 2022) Continua a tenere banco – in Honduras e non – la vita sentimentale die il suo presunto fidanzamento con un misterioso uomo di nome. Se in un primo momento sembrava che la figlia di Evafosse attualmente fidanzata con lui, un intervento di Arianna David, che smentiva categoricamente queste voci, aveva ribaltato la situazione. Questa mattina, poi, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha aggiunto nuovi dettagli sulla relazione tra, dettagli che gli sarebbero stati svelati dalla mamma di, Eva: Ho fatto unachiacchierata con la mamma di, Eva, mi ha raccontato un po’ di particolari di questadella figlia con ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16, nuove rivelazioni su Mercedesz Henger: “Con Fulvio storia lunga e bellissima ma…” Il paparazzo Andrea A… - adelina_eyre : RT @danielatulli: Nicolas non nomina Mercedesz per lealtà verso Edo,lei gli frega una minchia della loro amicizia e lo nomina,ste nuove ent… - ricordosospeso : RT @tonyeffetto: Sono loro i nuovi 4 concorrenti che presto approderanno sull’isola: ?Marco Maccarini ?Gennaro Auletto ?Luca Daffrè ?Pamela… - dariomasiero : RT @TgrRaiFVG: L'ultimo monitoraggio avi-faunistico della Riserva naturale regionale Foce dell'Isonzo - Isola della Cona ha documentato la… - BITCHYXit : Alessandro Iannoni in costume: nuove foto da L’ #Isola dei Famosi -