Isola 16, le anticipazioni della diciassettesima puntata (Di lunedì 16 maggio 2022) Questa sera andrà in onda su Canale 5 la diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi e affiancata dagli ormai collaudatissimi opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della puntata di questa sera faranno il loro ingresso quattro nuovi concorrenti, che potrebbe mettere in discussione l’equilibrio dei naufraghi di Playa Palapa. Ecco di seguito tutte le anticipazioni tratte dal comunicato stampa ufficiale: Quattro nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare in Honduras: i Pezzi da 90 Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, due vere e proprie icone della televisione degli anni ’90, e i Guapissimi Gennaro Auletto e Luca Daffrè. I quattro sono pronti ad aiutare i naufraghi nel proseguo della loro avventura ma, ovviamente, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 16 maggio 2022) Questa sera andrà in onda su Canale 5 lade L’dei Famosi, condotta da Ilary Blasi e affiancata dagli ormai collaudatissimi opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corsodi questa sera faranno il loro ingresso quattro nuovi concorrenti, che potrebbe mettere in discussione l’equilibrio dei naufraghi di Playa Palapa. Ecco di seguito tutte letratte dal comunicato stampa ufficiale: Quattro nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare in Honduras: i Pezzi da 90 Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, due vere e proprie iconetelevisione degli anni ’90, e i Guapissimi Gennaro Auletto e Luca Daffrè. I quattro sono pronti ad aiutare i naufraghi nel proseguoloro avventura ma, ovviamente, ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16, le #anticipazioni della diciassettesima puntata Ecco cosa accadrà nella diretta di questa sera, 16 magg… - SocialArtistOF2 : QUESTA SERA, NUOVO APPUNTAMENTO CON L'#ISOLA! ECCO LE ANTICIPAZIONI ?? - infoitcultura : Anticipazioni Isola dei famosi, puntata del 16 Maggio: “duro” colpo per i naufraghi, come reagiranno? - Giornaleditalia : #isoladeifamosi Isola dei Famosi, anticipazioni lunedì 16 maggio 2022: chi esce? Ne vedremo delle belle - CorriereCitta : Isola dei Famosi 2022, chi sono i nuovi concorrenti: ecco quando arrivano in Honduras, anticipazioni di stasera e t… -