Intesa Sanpaolo apre a Torino il quarto museo delle ‘Gallerie d’Italia’

Advertising

missionline : NH Collection Roma Palazzo Cinquecento è il miglior luxury hotel per i viaggiatori d'affari. Consegna il premio Ant… - infoitinterno : Intesa Sanpaolo dal 17 al 22 maggio ingresso gratuito al nuovo Museo delle Gallerie d Italia a Torino | Intesa Sanp… - infoitinterno : Intesa Sanpaolo, con Torino e Napoli si completa il sistema museale delle Gallerie d'Italia - infoitinterno : A Torino Centro ecco le 'Gallerie d'Italia' di Intesa Sanpaolo: ingresso gratuito per cinque giorni - infoitinterno : Intesa Sanpaolo apre a Torino le Gallerie d’Italia. La presentazione lunedì 16 maggio -

Lo ha detto Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di, all'inaugurazione della sede delle Gallerie d'Italia di Torino. Ore 13.37 - 'Ho iniziato la mia visita a Bruxelles per ...Messina: 'Elezioni anticipate Non facciamo fesserie' Il ceo diCarlo Messina fa il tifo per il governo Draghi . È lui stesso a rivelarlo durante l'inaugurazione delle Gallerie d'Italia a Torino. 'Dobbiamo fare in modo - ha detto il top manager - ...Parteciperà il professor Giovanni Bazoli, che – fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – continuerà a svolgere le funzioni di presidente emerito su invito del consiglio di amministrazione della Banca.(Finanza Repubblica) Due mostre avranno il compito di inaugurare gli spazi museali di Intesa Sanpaolo: una dedicata al cambiamento climatico (di Paolo Pellegrin) e allo sbarco sulla Luna, a cura di ...