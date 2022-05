Intervento killer di Hazard durante Cadice-Real Madrid: Akapo pubblica la FOTO impressionante del piede (Di lunedì 16 maggio 2022) Stagione finita per Carlos Akapo, il centrocampista è stato vittima di un brutto Intervento da parte di Hazard. L’episodio si è verificato durante Cadice-Real Madrid, sfida valida per la 37esima giornata della Liga spagnola. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1: vantaggio della squadra di Ancelotti con Mariano Diaz, pochi minuti più tardi il pareggio di Sobrino. Nel secondo tempo Negredo ha sbagliato un calcio di rigore. Il Cadice è ancora in lotta per la salvezza, si giocherà la permanenza nell’ultimo turno. Un episodio ha fatto molto discutere: un fallo di Hazard su Carlos Akapo. Il belga è stato protagonista di un brutto Intervento con il piede a martello, il centrocampista ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Stagione finita per Carlos, il centrocampista è stato vittima di un bruttoda parte di. L’episodio si è verificato, sfida valida per la 37esima giornata della Liga spagnola. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1: vantaggio della squadra di Ancelotti con Mariano Diaz, pochi minuti più tardi il pareggio di Sobrino. Nel secondo tempo Negredo ha sbagliato un calcio di rigore. Ilè ancora in lotta per la salvezza, si giocherà la permanenza nell’ultimo turno. Un episodio ha fatto molto discutere: un fallo disu Carlos. Il belga è stato protagonista di un bruttocon ila martello, il centrocampista ...

Advertising

CalcioWeb : Stagione finita per #Akapo: il centrocampista pubblica la FOTO del piede, intervento pericoloso di #Hazard - Sport_Fair : L'intervento killer di #Hazard: il centrocampista del Cadice #Akapo pubblica la FOTO della ferita al piede - ffiiil32 : @marcorubino @DarmianOfficial Direi anche reclusione in carcere per che l che mese intervento killer - emanuel8__ : RT @Simfrac: I temi della settimana saranno : 1) Il Sassuolo le gioca tutte,vogliono il record di punti (?!?). 2) Berardi killer dei ross… - Frances54325203 : RT @Simfrac: I temi della settimana saranno : 1) Il Sassuolo le gioca tutte,vogliono il record di punti (?!?). 2) Berardi killer dei ross… -