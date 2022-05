Inter, rinnovo Handanovic: fumata grigia, il portiere è irritato. Le ultime (Di lunedì 16 maggio 2022) In casa Inter di lavora anche al rinnovo di Handanovic. Il portiere sarebbe per irritato dall’offerta della società nerazzurra Samir Handanovic non avrebbe gradito l’offerta al ribasso proposta dall’Inter per la prossima stagione. In generale comunque si tratterebbe di prolungare di un solo anno la sua avventura in maglia Inter con l’aiuto ad Onana da svolgere. A riportarlo è il Corriere dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) In casadi lavora anche aldi. Ilsarebbe perdall’offerta della società nerazzurra Samirnon avrebbe gradito l’offerta al ribasso proposta dall’per la prossima stagione. In generale comunque si tratterebbe di prolungare di un solo anno la sua avventura in magliacon l’aiuto ad Onana da svolgere. A riportarlo è il Corriere dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

