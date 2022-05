Incredibile al Maradona: contestazione alla società, fischi ‘finti’ dagli altoparlanti – VIDEO (Di lunedì 16 maggio 2022) La festa per Lorenzo Insigne, porta anche una parte di contestazione allo stadio Maradona, non per il capitano che va via, ma per la società. In questi giorni gli Ultras hanno fatto capire esattamente da che parte stanno, gli striscioni contro Aurelio De Laurentiis sono una chiaro segnale del malessere dei tifosi, che si è manifestato che prima, durante e dopo Napoli-Genoa. Al momento della consegna del premio (orrendo ndr) ad Insigne, il presidente De Laurentiis è stato contestato dallo stadio gremito. Ma anche durante il match ci sono stati cori dei tifosi in cui si affermava la voglia di vincere di un popolo intero, ma quei cori sono stati oscurati da fischi finti dell’altoparlante del Maradona. Una voglia di vincere legittima che ogni tifoso ha e deve avere, ma che nel recente passato è stata ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 16 maggio 2022) La festa per Lorenzo Insigne, porta anche una parte diallo stadio, non per il capitano che va via, ma per la. In questi giorni gli Ultras hanno fatto capire esattamente da che parte stanno, gli striscioni contro Aurelio De Laurentiis sono una chiaro segnale del malessere dei tifosi, che si è manifestato che prima, durante e dopo Napoli-Genoa. Al momento della consegna del premio (orrendo ndr) ad Insigne, il presidente De Laurentiis è stato contestato dallo stadio gremito. Ma anche durante il match ci sono stati cori dei tifosi in cui si affermava la voglia di vincere di un popolo intero, ma quei cori sono stati oscurati dafinti dell’altoparlante del. Una voglia di vincere legittima che ogni tifoso ha e deve avere, ma che nel recente passato è stata ...

