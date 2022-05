Incidente nel Casertano | litiga con la prostituta dopo il rapporto | lei lo investe con l’auto

Advertising

Angelo06208533 : RT @Cosenza2punto0: Grave incidente sulla statale 107 nel Cosentino: due morti nello scontro tra un’auto e due moto ? - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaSud #atac #RomaTPL ??Incidente in viale America/viale Beethoven, deviate le linee #autobus070,… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ??Incidente Norris-Gasly: le conseguenze L’incidente tra i due al giro 41 del #MiamiGP non ha portato a conseguenze peric… - Aostaoggi : Incidente stradale ad Aosta, autotreno finisce nel cantiere dell'ospedale - bobinetv : Aosta: autotreno esce di strada e finisce nel cantiere dell'Ospedale #valledaosta #cronaca -… -

...fede e la facilità con cui si allude ad una "cinica strumentalizzazione su un tragico". ... con singolari affermazioni, tutto per non entraremerito di questioni che vedono divise le ...Walter Pugliese, 57 anni, di Guardiagrele, era rimasto coinvolto nell'avvenuto sabato ...l'auto condotta da Pugliese si è scontrata contro una Panda che proveniva in senso opposto...Ha rischiato la vita in un incidente stradale sulla tangenziale est di Lecce. Ha preso in pieno il guardrail che si è infilato nell'auto sfondando il parabrezza e mancando di pochi centimetri il ...LECCE - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail, che trafigge il veicolo. Pauroso incidente nel primo pomeriggio lungo la tangenziale ...