Inchiesta su sicurezza e salute dei rider, il gip di Milano archivia: “Glovo, Ubereats, Deliveroo e JustEat si sono messe in regola” (Di lunedì 16 maggio 2022) Si chiude con un’archiviazione, dopo che le società hanno adempiuto a tutte le prescrizioni per mettersi in regola e hanno versato ammende per un totale di 90mila euro, la maxi Inchiesta ‘pilota’ della Procura di Milano, condotta dai carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro, sui colossi del food delivery Foodinho–Glovo, Uber Eats, Deliveroo e Just Eat per presunte violazioni su aspetti di sicurezza e salute dei fattorini che fanno le consegne di cibo a domicilio. A inizio dicembre si era saputo che i pm avevano chiesto l’archiviazione del fascicolo a carico di manager di Deliveroo (avvocati Nerio e Massimiliano Diodà), Just Eat (avvocato Andrea Puccio), Foodinho-Glovo (avvocati Severino-Pelanda) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Si chiude con un’zione, dopo che le società hanno adempiuto a tutte le prescrizioni per mettersi ine hanno versato ammende per un totale di 90mila euro, la maxi‘pilota’ della Procura di, condotta dai carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro, sui colossi del food delivery Foodinho–, Uber Eats,e Just Eat per presunte violazioni su aspetti didei fattorini che fanno le consegne di cibo a domicilio. A inizio dicembre si era saputo che i pm avevano chiesto l’zione del fascicolo a carico di manager di(avvocati Nerio e Massimiliano Diodà), Just Eat (avvocato Andrea Puccio), Foodinho-(avvocati Severino-Pelanda) e ...

Advertising

fattoquotidiano : Inchiesta su sicurezza e salute dei rider, il gip di Milano archivia: “Glovo, Ubereats, Deliveroo e JustEat si sono… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Inchiesta rider: gip archivia, società si sono messe in regola Pm Milano,hanno investito in sal… - Giampie27342661 : RT @romanpastore00: Necessario che #Copasir convochi Giuseppe #Conte per chiarire quanto accaduto coi #russi. In gioco c’è la sicurezza naz… - danieledv79 : RT @romanpastore00: Necessario che #Copasir convochi Giuseppe #Conte per chiarire quanto accaduto coi #russi. In gioco c’è la sicurezza naz… - Fiore06663846 : #nonèl'arena:avevo ragione:siete solo voi a invitare questi pagliacci!! Inoltre nessuno dei giornalisti ribatte al… -