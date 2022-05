Incentivi auto e moto al via da oggi: fino a 5mila euro di sconto per l'acquisto dei veicoli elettrici (Di lunedì 16 maggio 2022) MILANO - Parte ufficialmente la corsa agli Incentivi auto e moto . Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista per oggi del decreto che contiene le misure a sostegno dell'acquisto dei veicoli, i contributi diventano operativi a tutti gli effetti. Ecco quanto valgono, come ... Leggi su repubblica (Di lunedì 16 maggio 2022) MILANO - Parte ufficialmente la corsa agli. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista perdel decreto che contiene le misure a sostegno dell'dei, i contributi diventano operativi a tutti gli effetti. Ecco quanto valgono, come ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #16maggio: #bonus da 200 euro, bollette, carburanti: gli aiuti al… - francescocosta : Oggi su Morning: il ritiro dei russi da Kharkiv; come distinguere la fuffa dalla sostanza sulle armi; gli incenerit… - NdrCcc : Infine, ancora una volta, regaliamo soldi a gente che può pensare di spenderne dai 17 ai 45mila per comprare una ma… - repubblica : Incentivi auto e moto al via da oggi: fino a 5mila euro di sconto per l'acquisto dei veicoli elettrici - IT_lex : Auto, incentivi al test di convenienza. Oggi prenotazioni al via -