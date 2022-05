Incendio in una fabbrica di vernici, colonna di fumo nero: "Chiudete le finestre" (Di lunedì 16 maggio 2022) Un enorme Incendio è divampato in una fabbrica di vernici intorno alle 13 di oggi, lunedì 16 maggio, nella zona industriale di Monterotondo, a nord di Roma, facendo scattare il più alto livello di allarme. Sul posto sono... Leggi su europa.today (Di lunedì 16 maggio 2022) Un enormeè divampato in unadiintorno alle 13 di oggi, lunedì 16 maggio, nella zona industriale di Monterotondo, a nord di Roma, facendo scattare il più alto livello di allarme. Sul posto sono...

Advertising

repubblica : Incendio in una fabbrica di vernici a Monterotondo, pericolo intossicazione: 'Tenete le finestre chiuse' - MoltoBenone : RT @SkyTG24: Incendio a Monterotondo, in fiamme una fabbrica di vernici - SkyTG24 : Incendio a Monterotondo, in fiamme una fabbrica di vernici - rep_roma : Incendio in una fabbrica di vernici a Monterotondo, pericolo intossicazione: 'Tenete le finestre chiuse' - oggicronacaim : Incendio in una casa a Sale, i pompieri lavorano 15 ore per domarlo. Ingenti i danni -