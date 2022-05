Incendi boschivi, la Sicilia attiva il piano di prevenzione con 10 elicotteri e 90 droni (Di lunedì 16 maggio 2022) Torna l’incubo Incendi. Solo qualche settimana fa abbiamo già assistito alle prime lingue di fuoco nel territorio monrealese con interi ettari di vegetazione andati distrutti. E’ bastato un po’ di Scirocco per far propagare le fiamme che hanno minacciato Paesi interi anche in diverse zone del palermitano. Gli Incendi di questa primavera hanno fatto scattare l’allarme alla Regione che ha fatto partire un piano di prevenzione composto da 10 elicotteri e 90 droni. Sono stati potenziati i mezzi aerei su tutto il territorio, ma non solo: il Corpo Forestale ha noleggiato dieci elicotteri al raggruppamento temporaneo di imprese E+S Air di Salerno ed Helixcom di Caltanissetta, aggiudicandosi l’appalto di circa 7 milioni di euro per un biennio. Entro fine maggio saranno in ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 16 maggio 2022) Torna l’incubo. Solo qualche settimana fa abbiamo già assistito alle prime lingue di fuoco nel territorio monrealese con interi ettari di vegetazione andati distrutti. E’ bastato un po’ di Scirocco per far propagare le fiamme che hanno minacciato Paesi interi anche in diverse zone del palermitano. Glidi questa primavera hanno fatto scattare l’allarme alla Regione che ha fatto partire undicomposto da 10e 90. Sono stati potenziati i mezzi aerei su tutto il territorio, ma non solo: il Corpo Forestale ha noleggiato diecial raggruppamento temporaneo di imprese E+S Air di Salerno ed Helixcom di Caltanissetta, aggiudicandosi l’appalto di circa 7 milioni di euro per un biennio. Entro fine maggio saranno in ...

