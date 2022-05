Ilary Blasi, incidente hot in diretta all’Isola dei Famosi: si sgancia la spallina del top (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022 sconvolge i fan. Arriva l’incidente anche per la conduttrice: la spallina del vestito cede durante la diretta. Un intoppo che la moglie di Francesco Totti ha cercato di nascondere, ma non riuscendoci. I telespettatori hanno visto tutto e la “gaffe” ha fatto il giro del web. Ilary, con la solita disinvoltura che la contraddistingue, è andata avanti nella conduzione, con le telecamere che a quel punto hanno solo zoommato su di lei. Non potendolo piu’ nascondere Ilary decide di giocare con la spallina andata mostrandola e girandola verso Vladimir Luxuria. Ai fan nulla sfugge e il difetto nel top tutto luccichini della Blasi di stasera è andato in trend sui social. ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 16 maggio 2022)dei2022 sconvolge i fan. Arriva l’anche per la conduttrice: ladel vestito cede durante la. Un intoppo che la moglie di Francesco Totti ha cercato di nascondere, ma non riuscendoci. I telespettatori hanno visto tutto e la “gaffe” ha fatto il giro del web., con la solita disinvoltura che la contraddistingue, è andata avanti nella conduzione, con le telecamere che a quel punto hanno solo zoommato su di lei. Non potendolo piu’ nasconderedecide di giocare con laandata mostrandola e girandola verso Vladimir Luxuria. Ai fan nulla sfugge e il difetto nel top tutto luccichini delladi stasera è andato in trend sui social. ...

GF_diretta : Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti. Il faccia a faccia durante la diretta dell'#IsoladeiFamosi #isola Chi preferit… - PistilliMarco : @trash_italiano Devono cambiare la giuria… la migliore di sempre è stata quella al femminile di qualche anno fa Ila… - StefaniaCarta13 : @AnnaMar80091595 @occhigreen99 Alla gente piace dolomla gente di TV Edo reality li proteggono cn il click da prima… - tv_e_calcio : 'ao, to dato la coppa, mo reggi sto tacco che me fanno male i piedi' No, non è Ilary Blasi #amici21 - evdamon : MARIA DE FILIPPI COME UNA ILARY BLASI QUALUNQUE #Amici21 -