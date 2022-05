Il triste svilimento della filosofia | da somma disciplina a banale policy aziendale

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 maggio 2022) «Povera et nuda vai, philosophia…», si doleva settecento anni fa Petrarca (nel sonetto La gola e ’l somno et l’otïose piume). Sempre meglio di adesso, rivestita di abiti inadatti che la ingoffano, decorata con lustrini e strass e trascinata sul carro di Tespi del linguaggio più corrivo. Quello, in particolare, del marketing arrembante e dei manager azzimati (o, è lo stesso, in jeans e button-down, che fa tanto startupper): e infatti, chiariva il poeta al verso successivo, «… dice la turba al vil guadagno intesa». Di questi tempi non è il caso di fare troppo gli schizzinosi: purché onesto, nessun guadagno è da considerarsi vile. Però non è un po’ svilente, per la, essere tirata in ballo in modi così inappropriati da chi probabilmente nemmeno ne ha mai letto un testo – l’uso e abusoparola è inversamente proporzionale alla conoscenza ...