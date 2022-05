Il Torino non riscatta Brekalo: il ds Vagnati svela il motivo! (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo un’annata forse al di sotto delle aspettative, ma di netto miglioramento rispetto alle recenti stagioni, il Juric e Cairo stanno cominciando a progettare il Torino del futuro. Il presidente, è infatti tornato di recente a parlare con Belotti e i suoi agenti per un eventuale rinnovo, tuttavia la questione più urgente riguarda il trequartista croato Josip Brekalo. Il Torino sembrava disposto a pagare il riscatto al Wolfsburg e aveva persino trovato l’accordo con Ramadani, ex procuratore del centrocampista. Rinnovo Torino Brekalo Sfortunatamente per i granata, Brekalo ha da pochi giorni deciso di cambiare agente e l’intesa con Ramadani si è rivelata dunque inutile. Josip, assieme al nuovo entourage, avrebbe deciso di sua spontanea volontà di non essere ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo un’annata forse al di sotto delle aspettative, ma di netto miglioramento rispetto alle recenti stagioni, il Juric e Cairo stanno cominciando a progettare ildel futuro. Il presidente, è infatti tornato di recente a parlare con Belotti e i suoi agenti per un eventuale rinnovo, tuttavia la questione più urgente riguarda il trequartista croato Josip. Ilsembrava disposto a pagare il riscatto al Wolfsburg e aveva persino trovato l’accordo con Ramadani, ex procuratore del centrocampista. RinnovoSfortunatamente per i granata,ha da pochi giorni deciso di cambiare agente e l’intesa con Ramadani si è rivelata dunque inutile. Josip, assieme al nuovo entourage, avrebbe deciso di sua spontanea volontà di non essere ...

