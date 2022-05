Il sondaggio che mette il turbo alla Meloni Ma occhio | c' è chi scende all' inferno | ecco tutti numeri

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 maggio 2022) IlSwg di Tg La7 fotografa bene la situazione politica del nostro Paese. Iriportati dal direttore Enrico Mentana segnalano il partito di Giorgiain pole position con una crescita dello 0,3 per cento in sette giorni. Fratelli d'Italia infatti si assesta al 22,9 per cento. Subito dietro, ma distanziato da più di un punto c'è il Partito Democratico di Enrico Letta che sale al 21,3 per cento guadagnando la stessa quota di FdI, lo 0,3 per cento in una settimana. La Lega di Matteo Salvini resta stabile e non fa registrare particolari variazioni rispetto a una settimana fa: è in terza posizione al 15,6 per cento. Continua la discesa agli inferi del Movimento Cinque Stelle che passa dal 12,8 per cento al 12,6 per cento, lasciando per strada lo 0,2 per cento. Debole calo di Forza Italia che perde lo 0,4 per ...