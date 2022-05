Il servizio postale polacco non ha emesso francobolli con il volto di Zelensky (Di lunedì 16 maggio 2022) Il 12 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente l’immagine di alcuni francobolli con il volto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky stampato nei colori giallo e azzurro. La foto è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «In Polonia i francobolli con Vladimir Zelensky sono andati esauriti per 3,3mila grivne in meno di un giorno. Poczta Polska ha emesso un totale di 891 di questi francobolli. Il prezzo non ha fermato la domanda frenetica. I fondi della loro vendita saranno utilizzati per acquistare aiuti umanitari per l’Ucraina». Si tratta di un contenuto presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. I francobolli ritratti nella foto esistono ... Leggi su facta.news (Di lunedì 16 maggio 2022) Il 12 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente l’immagine di alcunicon ildel presidente ucraino Volodymyrstampato nei colori giallo e azzurro. La foto è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «In Polonia icon Vladimirsono andati esauriti per 3,3mila grivne in meno di un giorno. Poczta Polska haun totale di 891 di questi. Il prezzo non ha fermato la domanda frenetica. I fondi della loro vendita saranno utilizzati per acquistare aiuti umanitari per l’Ucraina». Si tratta di un contenuto presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Iritratti nella foto esistono ...

